Mujer arrestada en Monclova tras incitar pelea entre vecinas

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 29 años fue arrestada por elementos de la Policía Municipal luego de protagonizar un altercado en la colonia Tierra y Libertad, donde incitó a varias vecinas a pelear, amenazándolas al "cantarles un tiro".

El incidente ocurrió cerca de las 13:00 horas de este viernes, cuando las afectadas, habitantes de la calle José de las Fuentes en la colonia Burócratas, decidieron solicitar apoyo a las autoridades tras escuchar cómo Ana María Vargas Guzmán, quien vive en la colonia Tierra y Libertad, les gritaba groserías y las provocaba sin motivo alguno.

Según los testimonios, la mujer, visiblemente alterada, comenzó a gritarles y a hacer gestos desafiantes, incitando a las vecinas a pelear. Ante el peligro de que la situación escalara, decidieron llamar a la Policía.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la mujer causando disturbios y agrediendo verbalmente a las personas presentes.

Debido a su actitud agresiva y la falta de cooperación, Ana María fue detenida y trasladada a las celdas municipales, donde permaneció bajo resguardo.

Al ser llevada ante el juez calificador en turno, Ana María Vargas Guzmán, manifestó que las provocaciones hacia las vecinas no tenían mayor motivo, aunque su actitud desbordada ya había generado preocupación en la comunidad.

El incidente terminó sin mayores consecuencias físicas.