Padre de 60 años gravemente herido en violenta agresión en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un hombre de 60 años resultó gravemente herido después de intentar defender a su hijo durante un violento altercado en la colonia Independencia.

El incidente ocurrió en la medianoche del viernes, dejando al afectado con múltiples lesiones, principalmente en la cabeza, que requirieron atención médica urgente.

El lesionado fue identificado como Ricardo Dueñas Ávila, quien se encontraba descansando en su hogar cuando escuchó ruidos fuertes provenientes del patio.

Al salir a investigar, encontró a su hijo, Raúl Dueñas, discutiendo acaloradamente con un sujeto conocido en la colonia por su comportamiento conflictivo.

El hombre, apodado "El Bibi", comenzó a gritarle y amenazar a Raúl, lo que motivó la intervención de Ricardo, quien intentó calmar la situación.

Sin embargo, la tentativa de apaciguar el altercado terminó siendo una grave equivocación.

"El Bibi", lejos de calmarse, tomó un bate de béisbol y comenzó a golpear brutalmente a Ricardo en repetidas ocasiones, centrando los golpes en su cabeza. La violencia de los ataques dejó al hombre mayor tendido en el suelo, sangrando de la cabeza.

Tras el violento ataque, "El Bibi" huyó rápidamente del lugar, antes de que llegaran las autoridades y los paramédicos, quienes fueron alertados por los vecinos.

Los paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar de los hechos, donde le brindaron los primeros auxilios a Ricardo, debido a las heridas que presentaba en la cabeza.

El hombre fue trasladado de inmediato a la Clínica 7 del Seguro Social, donde fue internado bajo observación médica para evaluar el daño sufrido en su cráneo y descartar cualquier lesión interna.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Coahuila acudieron a la calle 18 de Marzo, donde ocurrió la agresión, para recabar información sobre el atacante y comenzar las investigaciones correspondientes. El agresor, conocido por generar disturbios en el sector durante la noche, sigue prófugo.