Accidente vial en Monclova: Camioneta golpea Mazda en avenida López Mateos

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial ocurrió sobre la avenida Adolfo López Mateos la mañana de ayer, cuando una conductora de una camioneta cerrada causó daños a un vehículo compacto al arremangarle la puerta.

El percance tuvo lugar alrededor de las 08:00 horas, en el cruce con la avenida Suzanne Lou Pape. Según los reportes de las autoridades, la conductora de una camioneta Dodge Nitro color negro, identificada como Sonia Patricia Ortega Ortega, de 40 años, intentó realizar una maniobra sin la debida precaución, lo que provocó que su camioneta impactara al Mazda MX-5 blanco, propiedad de Luis Enrique Sandoval García, de 34 años.

El golpe fue lo suficientemente fuerte para que la puerta del Mazda quedara severamente dañada, generando molestias y daños materiales en el vehículo afectado.

Al ser notificados del incidente, oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar el peritaje correspondiente.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el percance. Los involucrados se quedaron en el sitio mientras los oficiales realizaban las diligencias pertinentes.

Las partes involucradas llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales a través de sus respectivos seguros.