Accidente vehicular en Monclova: un Chevrolet se estrella en el bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vehicular ocurrió la tarde de este lunes en el bulevar Harold R. Pape, cuando el conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo y terminó estampándose contra el barandal del puente de Altos Hornos de México, causando serios daños a su unidad.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando Servando Cruz Villarreal, de 38 años, circulaba a bordo de su Chevrolet Beat modelo 2018, color gris.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la información preliminar, el conductor no pudo controlar su automóvil mientras se desplazaba por el bulevar Harold R. Pape, lo que provocó que el vehículo se saliera de su trayectoria y se estrellara contra el barandal del puente. El impacto fue tan fuerte que la parte frontal del vehículo resultó gravemente dañada. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones graves, pero el coche quedó con evidentes daños materiales, lo que hizo que quedara atravesado en los carriles de circulación.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

No se registraron otros vehículos involucrados ni personas lesionadas, pero el accidente generó una ligera alteración en el tránsito durante algunos minutos mientras se realizaban las diligencias y se retiraba el vehículo dañado. Servando Cruz Villarreal fue atendido en el lugar por los oficiales, quienes confirmaron que no presentaba lesiones graves. Tras el incidente, el conductor se dirigió a la Comandancia para los trámites correspondientes.