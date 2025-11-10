Detienen a joven en Monclova por consumir drogas en la vía pública

MONCLOVA, COAH.— Un joven adicto a sustancias tóxicas fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido drogándose a plena luz del día en la vía pública, en hechos registrados la tarde del lunes.

El arrestado fue identificado como Carlos Dávila Flores, de 25 años, conocido en el sector como "Cato", con domicilio en la avenida Revolución, número 137, en la colonia Barrera.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales de la unidad 220 realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron al joven hincado junto a una banqueta, manipulando un objeto y aspirando una sustancia. Al percatarse de la presencia de los uniformados, Carlos intentó ocultar lo que tenía entre las manos, pero fue interceptado de inmediato.

Los policías le realizaron una revisión preventiva y confirmaron que se encontraba bajo los efectos de una droga, motivo por el cual procedieron a su detención para evitar que siguiera alterando el orden o pusiera en riesgo su integridad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Una vez asegurado, fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó recluido en una celda por la falta administrativa de drogándose en la vía pública.