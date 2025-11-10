Albañil ebrio es arrestado por policías en Monclova: genera molestias

MONCLOVA, COAH.— La tarde de este lunes, un albañil en completo estado de ebriedad terminó en los separos de la Comandancia Municipal luego de ser sorprendido por elementos preventivos cuando se encontraba generando molestias en calles de la colonia Héroes del 47.

Los hechos ocurrieron pasado el mediodía, cuando los oficiales que patrullaban por la calle Purísima observaron al hombre, quien caminaba tambaleándose y alterando el orden.

Debido a su evidente estado etílico, los policías decidieron interceptarlo para evitar que provocara un accidente o se convirtiera en un problema para los vecinos.

¿Qué ocurrió?

Al momento de su arresto, el sujeto —de oficio albañil y con domicilio registrado en la calle Álamo— comenzó a lanzar insultos contra los policías, mostrándose agresivo durante su traslado.

Una vez que llegó a la Comandancia Municipal, continuó con su actitud prepotente, insultando a un oficial, y se negó a proporcionar sus datos personales ante el juez calificador, lo que complicó aún más su situación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Finalmente, el ebrio fue recluido en una celda por incurrir en una falta administrativa menor, por lo que permanecerá hasta que recupere la sobriedad.