Choque entre camioneta y automóvil deja a hombre con molestias en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque entre una camioneta y un automóvil dejó a un conductor con molestias físicas y daños materiales de consideración la tarde de este viernes, en pleno sector Centro.

El accidente ocurrió minutos antes de las 17:00 horas de ayer viernes en el cruce de las calles Juárez y Pedro Aranda, donde el fuerte impacto movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de Control de Accidentes.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, Gabriel circulaba a bordo de un Nissan Versa blanco por la calle Juárez, con dirección al norte.

Al llegar al crucero con Pedro Aranda, una Chevrolet S-10 verde avanzaba hacia el oriente. Según el reporte de las autoridades, el conductor de la camioneta, una persona adulta, ingresó presuntamente al cruce sin detenerse y se atravesó en la trayectoria del automóvil.

La S-10 impactó el costado del Versa. Por la fuerza de la colisión, el vehículo fue proyectado hasta terminar contra un señalamiento gráfico instalado en el sector.

Gabriel presentó molestias físicas a consecuencia del accidente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorarlo y proporcionarle atención en el lugar, sin considerar necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del percance y determinar responsabilidades.

Tras analizar la información obtenida y la posición final de las unidades, los oficiales señalaron como presunto responsable al conductor de la Chevrolet S-10 por la maniobra realizada al ingresar al crucero.

Ambos vehículos registraron daños considerables, con pérdidas materiales estimadas en varios miles de pesos.

El accidente provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones momentáneas a la circulación en este punto del sector Centro.