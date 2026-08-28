Motociclista resulta lesionado tras choque en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un motociclista de DiDi, de 19 años, resultó lesionado luego de impactarse contra un Nissan Versa cuya conductora invadió su carril al realizar una vuelta en "U", sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia Pedregal de San Ángel.

El accidente ocurrió minutos antes de las 18:00 horas de este viernes, cuando Sergio circulaba rumbo al oriente a bordo de una motocicleta Italika negra con verde, mientras se dirigía a entregar un pedido.

Al aproximarse al cruce con la calle Purísima, el repartidor se encontró con un Nissan Versa gris que avanzaba en sentido contrario, hacia el poniente.

De acuerdo con el reporte de los involucrados, la conductora, identificada como Blanca Teresita, realizó una vuelta en "U" e invadió el carril por donde circulaba el motociclista.

Sergio intentó reaccionar para evitar el impacto, pero no logró esquivar el automóvil y terminó estrellándose contra el costado derecho del Versa.

El choque provocó que el repartidor resultara lesionado, principalmente en el codo izquierdo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria.

Tras ser valorado, el joven no requirió traslado a un hospital y permaneció en el lugar para proporcionar su versión de los hechos.

Elementos de Peritaje también acudieron para documentar el accidente, entrevistar a los participantes y analizar las condiciones en que ocurrió.

Luego de las diligencias, los oficiales establecieron una presunta responsabilidad para la conductora del Nissan Versa, al considerar que la invasión de carril durante la vuelta en "U" habría provocado el choque.

El accidente dejó daños materiales y un motociclista lesionado, mientras las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.