Conductor ebrio provoca accidente en Monclova: sin heridos

MONCLOVA, COAH.- La mañana del jueves, un aparatoso accidente vehicular provocó la movilización de elementos policiacos y dejó cuantiosos daños materiales en la colonia Lupita Murguía, luego de que un conductor en aparente estado de ebriedad impactara su automóvil contra la barda de un domicilio ajeno.

El percance se registró cerca de las 08:40 horas sobre la avenida Monteviejo, a la altura del número 1900, en el cruce con la calle Santo Niño, donde el responsable fue identificado como Inés Hernández.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor perdió el control de la unidad y terminó derribando parte de la estructura perimetral del inmueble, generando alarma entre los vecinos que salieron de sus viviendas tras escuchar el fuerte estruendo.

El propio automovilista reconoció ante las autoridades que se confundió al accionar los pedales del vehículo, asegurando que, en lugar de frenar, aceleró, situación que derivó en el impacto directo contra la barda.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ni dentro del domicilio afectado ni en la vía pública. No obstante, los daños materiales fueron evidentes, principalmente en la barda derribada, por lo que se documentaron las afectaciones para el deslinde de responsabilidades.

El conductor fue asegurado por los oficiales y puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal y los procedimientos administrativos a seguir.