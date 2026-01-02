Accidente de motociclista en Frontera deja a un hombre herido

FRONTERA, COAH.— Un accidente vial movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades la tarde de ayer, luego que un motociclista se impactara contra un taxi en el cruce de las calles Emilio Carranza y Occidental, en la colonia Occidental, dejando como saldo a un hombre con diversos golpes, aunque sin lesiones de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de una motocicleta circulaba por el sector y terminó colisionando con una unidad de transporte público tipo taxi. Tras el impacto, el motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica, lo que generó alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien fue identificado como José Ismael Barajas, de 38 años de edad. Luego de ser valorado, se determinó que presentaba únicamente golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, el conductor del taxi señaló ante la autoridad que el motociclista presuntamente circulaba a exceso de velocidad al momento del choque. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y recabar los testimonios de ambas partes involucradas.

Una vez concluidas las diligencias en el sitio, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades conforme a lo establecido en la ley. El incidente provocó una afectación momentánea a la vialidad mientras se realizaban las labores de atención y el retiro de las unidades.