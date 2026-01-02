Lesionan a Ramón Sánchez en accidente automovilístico en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un hombre de la tercera edad resultó lesionado tras protagonizar un accidente automovilístico registrado la tarde del jueves en la colonia Guadalupe Borja, en el municipio de Frontera, hecho que movilizó a corporaciones de auxilio y autoridades viales.

El percance fue reportado alrededor de las 16:00 horas en el cruce de la calle Coahuila con la avenida Progreso, hasta donde acudieron socorristas del grupo Águilas Doradas tras recibir el llamado de emergencia.

En el sitio fue localizado un vehículo Nissan color azul, el cual se había impactado de frente contra un poste, presentando severos daños en la parte frontal.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor fue identificado como Ramón Sánchez Torres, de 74 años de edad, quien por causas que serán determinadas por la autoridad perdió el control de la unidad, lo que derivó en el choque contra la estructura fija ubicada a un costado de la vialidad.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al adulto mayor, quien presentaba diversas lesiones a consecuencia del impacto. Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital de la región para una valoración médica integral, con el fin de descartar complicaciones mayores.

Posteriormente, elementos del departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente que permita esclarecer cómo ocurrió el incidente. La circulación vehicular en el sector se vio parcialmente afectada durante las maniobras de auxilio y el retiro de la unidad siniestrada.

Una vez concluidas las diligencias, el vehículo fue asegurado y trasladado a un corralón municipal, donde quedó a disposición de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones administrativas para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.