Accidente vial deja madre lesionada en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial registrado la tarde de ayer en el sector oriente de la ciudad dejó como saldo una madre de familia con una lesión leve, luego de que su vehículo fuera impactado por otro conductor que no respetó el señalamiento de tránsito en una concurrida intersección.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer circulaba de manera normal a bordo de un vehículo tipo Express sobre la avenida Las Torres. Al llegar al cruce con el bulevar San José, un automovilista que transitaba por la misma zona omitió obedecer el señalamiento vial instalado en dicha intersección, provocando un choque lateral entre ambas unidades.

En el vehículo afectado viajaba la madre de familia acompañada de sus hijos, quienes vivieron momentos de tensión tras el impacto. Como consecuencia, la conductora presentó una lesión leve en uno de sus pies, recibiendo atención en el lugar para descartar complicaciones mayores, sin ser necesario su traslado a un hospital.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos del Departamento de Control de Accidentes se movilizaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. Los oficiales aseguraron la zona, realizaron el levantamiento del peritaje y recabaron información para deslindar responsabilidades.

El choque generó afectaciones momentáneas a la circulación en este punto del sector oriente, mientras se efectuaban las maniobras de evaluación y retiro de los vehículos involucrados.