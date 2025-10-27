Choque de Tres Vehículos en Monclova Deja una Persona Herida

MONCLOVA, COAH.- Un descuido al volante terminó en un aparatoso accidente que involucró tres vehículos la noche del domingo, en calles de la colonia José de las Fuentes. Una persona resultó lesionada y los daños materiales fueron cuantiosos.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles Félix Galván y Policarpo Cárdenas, cuando el conductor de un Saturn Aura, identificado como Óscar Duque Banda, no respetó el señalamiento de alto e invadió la vía preferencial.

En ese momento, un Volkswagen Virtus color gris, manejado por Ana Gabriela Morán Rocha, se desplazaba con preferencia y terminó impactando de lleno al Saturn.

La fuerza del golpe proyectó el auto de la joven conductora hacia un costado, donde terminó chocando contra un Mazda 3 color blanco, conducido por Esaú Rosalío Cárdenas Rodríguez.

El estruendo alarmó a vecinos del sector, quienes salieron para auxiliar a los tripulantes y reportar el accidente al 911.

Minutos después, oficiales del Departamento de Control de Accidentes y elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente mientras que socorristas de Cruz Roja Mexicana atendían a una persona que resultó lesionada.

Los tres vehículos resultaron con daños considerables y fueron remolcados al corralón municipal. En tanto, Óscar Duque Banda fue señalado como responsable del accidente por no respetar el señalamiento vial.