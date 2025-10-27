¡De reversa! Arrolla a abuelita el accidente que dejó malherida a la mujer de 70

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de la tercera edad, originaria de Castaños, resultó gravemente lesionada la mañana de este lunes luego de ser atropellada por el conductor de un vehículo que dio marcha atrás sin precaución en calles de la Zona Centro.

El accidente ocurrió minutos antes de las 09:00 horas en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta gris modelo 2009, identificado como Carlos Osvaldo Reyes Partida, de 54 años y con domicilio en la colonia Cañada Sur, intentaba retirarse de un lugar de estacionamiento.

Al maniobrar en reversa, Reyes Partida no se percató de la presencia de Cristina Escobedo Barrios, de 70 años, quien se encontraba detrás del vehículo, por lo que terminó embistiéndola. La mujer cayó al suelo y sufrió una fuerte herida en la cabeza al golpearse contra el pavimento.

Testigos del percance corrieron a auxiliarla y dieron aviso al número de emergencias 911. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención y la trasladaron de urgencia a un hospital, debido a la gravedad de sus lesiones.

Agentes municipales aseguraron al conductor responsable, quien fue trasladado a la Comandancia Municipal para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha logrado contactar a los familiares de la víctima.