Conductor de Honda HR-V Provoca Choque de Tres Vehículos en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un fuerte accidente vehicular que involucró a tres vehículos movilizó a socorristas y autoridades municipales la tarde de este martes, luego de que el conductor de una Honda HR-V omitiera una señal de alto en las calles de la colonia Independencia.

El incidente ocurrió cerca de las 15:30 horas, en el cruce de la avenida Estadio con la calle Francisco Alfaro. Según los primeros informes, Fernando Uriel Medina Cárdenas, de 26 años, conducía una Honda HR-V negra cuando no respetó el alto en el cruce, lo que provocó que impactara a un Mitsubishi Galant, color plata, conducido por Hilda Guadalupe Treviño de los Reyes, de 28 años.

El fuerte impacto proyectó el Galant contra una Ford Ranger azul, modelo 1998, cuyo conductor, Jorge Alberto Martínez Morales, de 30 años, esperaba para cruzar la avenida.

El choque fue tan violento que las tres unidades terminaron con daños considerables. Al lugar llegaron rápidamente paramédicos, quienes atendieron a los tripulantes de los vehículos involucrados.

La Policía Municipal tomó conocimiento del accidente y dio vialidad en la zona mientras los peritos del Departamento de Control de Accidentes realizaban el peritaje correspondiente.

Tras las investigaciones iniciales, se determinó que el responsable del accidente fue el conductor de la Honda HR-V, quien omitió la señal de alto.