Evacúan Clínica 7 del IMSS

MONCLOVA, COAH.— La madrugada de este martes, un conato de incendio en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social provocó la movilización de cuerpos de rescate y seguridad, así como la evacuación de 89 personas como medida preventiva.

El siniestro se registró alrededor de las 02:00 horas en el piso 2, sala 23, un área aislada y sin pacientes en ese momento, donde se detectó un fallo eléctrico en el cableado de camas 54 y 55.

Según el reporte de Bomberos, el incidente ocasionó el incendio de un colchón, generando humo y polvo químico seco que obligaron al desalojo inmediato.

La Policía Municipal se movilizó con rapidez ante la contingencia y apoyó en la evacuación de pacientes junto al personal de Bomberos, logrando desalojar por completo el segundo piso del hospital.

En total fueron evacuados 41 pacientes, 41 familiares, seis enfermeros y el jefe de enfermería.

Aunque no se reportaron lesionados, algunos de los presentes presentaron ligeras molestias respiratorias y recibieron atención médica en el lugar.

En las labores participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova y Frontera, Cruz Roja, Seguridad Pública y el Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación y salvaguardar a los pacientes.

Gracias a la rápida intervención, el conato fue sofocado en pocos minutos y las operaciones hospitalarias se reanudaron con normalidad.