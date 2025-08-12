Volkswagen Vento blanco cae al río Monclova en extraño incidente

MONCLOVA, COAH. – Como si se tratara de una escena de la película ´Destino Final´, un Volkswagen Vento de color blanco terminó dentro del río Monclova la noche del lunes, mientras su dueña realizaba compras en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Constitución.

Según el testimonio de la propietaria, Clara Alejandra Sáenz Flores, de 46 años, su vehículo estaba debidamente estacionado en el área cuando, de manera inesperada, comenzó a moverse solo en reversa, como si se tratara de una escena sacada de una película de ´Destino Final´.

El automóvil recorrió la pendiente del estacionamiento, cruzó la avenida Constitución, lo que provocó que terminara directo en el cauce del río.

El impacto fue amortiguado parcialmente por los carrizos del río, pero el vehículo terminó con daños considerables.

La dueña fue informada por testigos del accidente, quienes le indicaron que su auto había comenzado a moverse mientras ella realizaba sus compras en la tienda.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el incidente. Sin embargo, paramédicos y bomberos acudieron al lugar para asegurarse de que no hubiera daños adicionales y brindar el apoyo correspondiente.

Las autoridades municipales tomaron conocimiento del hecho y, tras las diligencias pertinentes, ordenaron el apoyo de una grúa para sacar el automóvil del río y remolcarlo a un corralón.

El Volkswagen Vento, modelo 2019, quedó con daños materiales, pero no se reportaron más consecuencias graves.