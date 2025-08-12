Lo encuentran tirado en la 30

FRONTERA, COAH.– Una fuerte movilización de cuerpos de auxilio se registró la noche del lunes, luego que un hombre fue encontrado gravemente lesionado sobre la carretera federal 30, antes de llegar a la colonia Diana Laura.

El lesionado fue identificado como Eliezer Hernández, de 50 años, quien yacía tendido en medio del carril de circulación, desconociéndose hasta el momento si fue víctima de un atropellamiento u otro tipo de incidente.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), en coordinación con elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera, le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho, sin descartar ninguna línea de investigación.