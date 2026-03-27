Le 'arremangan' auto por 'volarse' señal de alto

MONCLOVA, COAH - Un hombre mayor provocó un aparatoso accidente vehicular la mañana de este viernes en pleno Centro de Monclova, luego de no respetar un señalamiento gráfico de alto mientras circulaba por la calle Bravo. El hecho dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de peritaje.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió en el cruce de la calle Bravo con Ocampo, donde Juan Quintana, conductor de un Nissan Sentra color gris, se desplazaba hacia el norte. Al llegar al cruce, el hombre no extremó precauciones y terminó invadiendo la trayectoria de una camioneta Dodge RAM color gris que transitaba con vía libre sobre Ocampo.

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La camioneta era conducida por Rafael González, quien ya no pudo evitar el impacto debido a la maniobra inesperada del Sentra, recibiendo el golpe en uno de los costados de su vehículo. La colisión generó alarma entre comerciantes y automovilistas que circulaban por la zona.

Intervención de la Cruz Roja

Tras el choque, paramédicos de Cruz Roja Mexicana evaluaron a Juan Quintana, quien refirió molestias físicas derivadas del impacto, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. Por su parte, oficiales de Control de Accidentes llevaron a cabo el peritaje para deslindar responsabilidades y documentar los daños ocasionados.

Debido a que el automóvil quedó parcialmente obstruyendo la vialidad, fue necesaria la intervención de una grúa para remolcarlo a un corralón. En el sitio, se mencionó que el conductor del Sentra buscaría llegar a un acuerdo con el ajustador del vehículo afectado.

Consecuencias del accidente

El incidente dejó una vez más en evidencia la importancia de respetar la señalización vial, especialmente en zonas de alta circulación como el primer cuadro de la ciudad.