Accidente de motocicletas deja a Jesús Ángel lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 17 años resultó lesionado luego de salir proyectado por más de 15 metros tras verse involucrado en un choque entre motocicletas ocurrido en la colonia Las Flores, la tarde de ayer.

El percance se registró en el cruce de la avenida El Potrero y la cale Río Bravo, cuando Jesús Ángel 'N', quien apenas tenía dos meses de haber adquirido su motocicleta marca Vento, circulaba por la avenida Potrero. De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al cruce fue impactado por otro menor, de apenas 14 años, quien presuntamente no respetó el alto obligatorio.

Tras el fuerte impacto, el joven de 17 años salió disparado por el aire y terminó cayendo varios metros más adelante sobre la carpeta asfáltica, lo que generó alarma entre vecinos del sector, quienes de inmediato se acercaron para auxiliar a los involucrados.

Pese a la magnitud del accidente, ambos motociclistas presentaron únicamente lesiones leves, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos en el lugar. Los propios familiares de los menores se hicieron cargo de su atención y traslado.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, recabar testimonios y elaborar el peritaje correspondiente que permita deslindar responsabilidades. Las autoridades señalaron que el menor que circulaba por la avenida Río Bravo habría sido quien omitió el alto, provocando la colisión.

El incidente generó la movilización de curiosos y momentáneo congestionamiento vehicular en la zona, mientras los oficiales realizaban las diligencias y retiraban las motocicletas dañadas.