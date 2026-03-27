Peatón arrollado por motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 72 años terminó con múltiples lesiones luego de ser arrollado por un motociclista cuando intentaba cruzar el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la colonia Guadalupe, la tarde de este viernes. El accidente generó una rápida movilización de paramédicos y elementos viales.

El lesionado fue identificado como José Reinaldo Andrade, vecino de la colonia Las Flores, quien trató de cruzar el transitado bulevar en el cruce con la calle República del Salvador. En ese momento, fue sorprendido por una motocicleta Italika color negro que circulaba con dirección al poniente.

La unidad era operada por Eduardo Aguayo, de 20 años, habitante de la colonia Santa Bárbara, quien no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando al adulto mayor, proyectándolo varios metros sobre el pavimento. Testigos de la zona llamaron de inmediato a los números de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención al hombre afectado, quien presentaba diversos golpes que ameritaban valoración médica. Tras estabilizarlo, fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS para su atención especializada.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes recabaron datos en el sitio y aseguraron al motociclista, quien fue llevado a la Comandancia Municipal. Ahí, se determinaría su situación legal y la posibilidad de que llegara a un acuerdo con los familiares del lesionado.

El incidente reafirmó el llamado de las autoridades a peatones y motociclistas para extremar precauciones en cruceros con alto flujo vehicular como el bulevar Madero, a fin de evitar percances que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.