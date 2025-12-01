Mujer sufre crisis nerviosa tras explosión de neumático en Frontera

FRONTERA, COAH.— Una mujer de 35 años vivió un tremendo susto la tarde de ayer cuando el neumático de su vehículo Chevrolet Chevy explotó mientras circulaba por el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la colonia Occidental, cerca de la empresa Ironcast.

Afortunadamente, la conductora logró controlar su automóvil y detuvo la marcha de manera segura, evitando una tragedia.

Detalles del accidente en Frontera

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando la mujer conducía con rumbo a su destino sin presagiar lo que sucedería. Al estallar el neumático, el vehículo se descontroló momentáneamente, lo que hizo que el miedo invadiera a la joven, causando que terminara con una fuerte crisis nerviosa. Según testigos, la mujer aseguró sentirse mal y con dificultad para respirar debido al impacto del susto.

Ante la situación, no dudaron en solicitar la presencia de las autoridades y los cuerpos de rescate. Los socorristas de Cruz Ámbar llegaron rápidamente al lugar para brindar atención a la mujer, quien, a pesar de su estado de nerviosismo, se negó a ser trasladada a un hospital. Los paramédicos le ofrecieron los primeros auxilios, pero afortunadamente, no sufrió lesiones graves y se encontraba en condiciones estables.

Acciones de los cuerpos de rescate

Elementos de la Policía Estatal Coahuila también arribaron al sitio para abanderar el lugar y garantizar la seguridad vial, mientras tomaban conocimiento del accidente. Las autoridades recomendaron a la conductora revisar sus neumáticos y asegurarse de que el estado de su vehículo sea el adecuado antes de salir a la carretera.