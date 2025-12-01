Accidente vehicular en Monclova causa caos vial en bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.— Un accidente vehicular movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencias la tarde de ayer, cerca de las 14:00 horas, cuando la conductora de un Chevrolet Aveo no frenó a tiempo y terminó estrellándose en la parte trasera de una camioneta Chevrolet Tornado, a plena hora pico sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la calle Chihuahua.

De acuerdo con los reportes oficiales, el choque ocurrió en el carril de alta velocidad del bulevar, donde ambos vehículos quedaron varados tras el impacto. La conductora del Aveo, Andrea Fernández Santoscoy, de 35 años, domiciliada en la colonia Telefonistas, no logró evitar la colisión y terminó dañando la parte trasera del vehículo de Adriana Rodríguez Mireles, de 38 años, quien viajaba en una camioneta Chevrolet Tornado modelo 2026, con domicilio en la carretera estatal 24.

La fuerte colisión obligó a la movilización inmediata de oficiales del Departamento de Accidentes, quienes se encargaron de abanderar la zona, asegurar los vehículos involucrados y tomar el peritaje correspondiente. Las dos unidades fueron trasladadas a la Comandancia Municipal para que las partes pudieran llegar a un acuerdo.

Aunque no se registraron personas lesionadas, el accidente causó un considerable caos vial en esa importante arteria de la ciudad, provocando retrasos en la circulación durante varios minutos.