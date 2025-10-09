Choque por alcance en bulevar Francisco I. Madero genera congestión

MONCLOVA, COAH. – Un choque por alcance ocurrió en el bulevar Francisco I. Madero, en el cruce con la calle República del Salvador, la tarde de ayer, debido a un descuido por parte de dos conductores que realizaron una maniobra de cambio de carril en un lugar prohibido.

El incidente sucedió alrededor de las 14:30 horas, cuando Aldo Daniel Padrón López, de 31 años, conducía un Nissan Versa 2023, color azul.

El hombre, al intentar cambiar de carril de forma inapropiada desde el lado norte del bulevar hacia el sur, colisionó por alcance contra un vehículo MG ZS color naranja, modelo 2023, conducido por Roberto Alejandro Morín Gurrola.

La maniobra, prohibida por un señalamiento que específicamente marca que no se debe realizar ese cambio de carril, se llevó a cabo justo en una zona donde los usuarios de la ciclovía tienen luz verde para circular, lo que aumenta considerablemente el riesgo de accidentes.

Afortunadamente, el choque no dejó personas lesionadas, aunque ambos vehículos sufrieron daños materiales considerables.

El impacto provocó que el vehículo de Aldo Daniel Padrón López fuera detenido en medio de la vía, generando congestionamiento vehicular durante unos minutos.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y orientar a los conductores involucrados en el choque.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los automovilistas para que respeten las señales de tránsito y eviten realizar maniobras peligrosas, como el cambio de carril en lugares no autorizados, para prevenir accidentes.