Empleado harto llama a la policía tras serie de robos en tienda de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Parece que la suerte no estuvo de su lado y el día le salió redondo... para mal. Un hombre con habilidades para el robo y la cara más dura que el concreto, perpetró tres robos en la misma tienda de conveniencia en menos de un día, hasta que las empleadas, hartas del cinismo, decidieron pedir ayuda a la policía.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas en la tienda de la colonia Guerrero, sobre la calle 35. Según el reporte, el sujeto, quien ya había hecho de las suyas en la tarde y noche del miércoles, volvió por más "botín".

En su primer acto de valentía, se llevó dos latas de atún. Pero, ¿por qué conformarse con eso? A su regreso, el delincuente optó por un "combo de emergencia" con un 18 de cerveza y unas bolsas de fritos. Vamos, que en cuestión de gusto, el hombre sabía lo que quería.

Para variar y dormir a gusto, el tipo regresó la noche del jueves para llevarse más cerveza.

Las empleadas, ya hartas de este show y cansadas de ver al "gran experto" en acción, no dudaron en marcar al 911 para pedir ayuda. Claro, nadie quiere hacer de "camarón" el héroe del día, pero con tanto descaro, ya no hubo otra opción.

La Policía Municipal se movilizó al lugar y, aunque el "experto en robos" ya había salido, las autoridades están tomando cartas en el asunto. La constante actitud del ladrón deja en claro que la inseguridad no hace excepciones... ni para el atún ni para el buen Tecate.

Como siempre, las autoridades recomiendan tener precaución al hacer compras, sobre todo cuando el menú del día incluye a un ladrón con apetito por todo lo que no le pertenece.