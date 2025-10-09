Choque entre Coches en Monclova Provoca Lesiones a Conductor de Tercera Edad

MONCLOVA, COAH. – Un accidente vehicular dejó al menos tres personas lesionadas y daños materiales considerables en la tarde de ayer, cuando un despistado conductor, de la tercera edad, invadió el carril por el que circulaba otro vehículo, provocando una fuerte colisión en el bulevar Benito Juárez, a la altura del cruce con la calle Lemans.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas cuando los involucrados circulaban por el par vial en dirección al poniente.

Tomás Cortina Dávila, de 74 años, viajaba a bordo de un Chevrolet Aveo modelo 2012, color azul, cuando, al intentar incorporarse a la calle Lemans, terminó invadiendo el carril contiguo, por el que circulaba otro coche.

Esto ocasionó que el costado derecho del Aveo impactara fuertemente contra un Chevrolet Sonic modelo 2018, color azul, conducido por Sofía Nohemí Falcón Soria, de 21 años.

El choque, de gran magnitud, dejó a los conductores y ocupantes de ambos vehículos con diversas lesiones.

Afortunadamente, la colisión ocurrió en una hora de poco tránsito vehicular, lo que evitó que el accidente fuera aún más grave.

Inmediatamente, los testigos del percance llamaron al número de emergencias, y socorristas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender a los afectados.

Tomás Cortina Dávila, el conductor del Aveo, sufrió algunas molestias físicas al igual que un hombre que lo acompañaba, mientras que la joven conductora del Sonic resultaron con golpes menores. Tras la atención pre hospitalaria, ninguno de los tres lesionados requirió traslado urgente a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance, realizaron las diligencias correspondientes y establecieron el peritaje para deslindar responsabilidades. Ambos vehículos fueron remolcados por grúas y llevados al corralón, mientras los involucrados llegaban a un convenio.