Delincuentes roban aparatos electrónicos y joyas en Ciudad Deportiva de Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un robo a casa habitación sacudió la tranquilidad de la Ciudad Deportiva durante la madrugada de este jueves, dejando a una vecina sin aparatos electrónicos de alto valor y joyas de familia. Los delincuentes forzaron la puerta trasera del domicilio que llevaba dos meses deshabitado y huyeron tras llevarse un botín considerable, dejando tras de sí una escalofriante advertencia: dos cuchillos abandonados en el interior de la vivienda.

Los hechos se registraron aproximadamente a la 01:10 horas cuando el reporte de la emergencia ingresó a la línea de emergencias.

Oficiales de la policía municipal se dirigió de inmediato a la calle Tabatzin, número 206, ubicada entre las calles Primera y Nezahualcóyotl.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la afectada, Dulce Rodríguez Ibarra. La mujer relató que, al regresar a su propiedad tras dos meses de ausencia, se percató que la puerta trasera del patio había sido forzada.

Una revisión rápida confirmó el atraco. Los ladrones lograron sustraer dos pantallas de 60 pulgadas, una laptop y una cantidad aún no cuantificada de joyas, incluyendo aretes, cadenas y anillos.

Sin embargo, el hallazgo más inquietante fue el de las armas blancas: Dulce encontró dos cuchillos abandonados dentro de su hogar. Uno de ellos fue localizado sobre la cama de una de las habitaciones y el segundo en el área de lavandería, sugiriendo que los asaltantes permanecieron en el inmueble y actuaron con total impunidad.

Ante la gravedad del ilícito y la evidencia dejada por los intrusos, la policía hizo la recomendación a la víctima de acudir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y formalizar la querella por el robo para tratar de localizar a los delincuentes.