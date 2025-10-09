Toma fatal decisión por desempleo en Monclova

FRONTERA, COAH.– Un hombre, que atravesaba una profunda depresión tras perder su trabajo, optó por ahorcarse en la sala de su vivienda, lo que generó la movilización de las autoridades hasta la colonia San Miguel. José Guadalupe Antúnez Rivas, de 39 años, quien además sufría de problemas de adicción se quitó la vida dentro de su vivienda localizada sobre la calle San Andrés número 304.

El hallazgo fue realizado por su esposa, Sandra Covarrubias, quien acudió a la casa para llevarle alimentos. Al abrir la puerta, la mujer encontró a su esposo suspendido.

De inmediato y como pudo, Sandra cortó la soga que José Guadalupe usó para salir por la puerta falsa y lo colocó en el piso, para luego dar aviso a las autoridades a través de la línea de emergencias. Minutos después, elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Socorristas se movilizaron a la dirección, pero lamentablemente, al revisar a Antúnez Rivas, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. En entrevista con las autoridades, Sandra Covarrubias manifestó que su esposo se encontraba sumido en una profunda crisis. Detalló que José Guadalupe había perdido recientemente su empleo, lo que agravó sus problemas preexistentes de adicción a la droga conocida como cristal. Adicionalmente, el hombre enfrentaba conflictos con sus hijos y, según la mujer, le había expresado que ya no deseaba seguir viviendo.

Del suceso se notificó a la Fiscalía General del Estado. Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales se trasladaron a la residencia para iniciar las diligencias correspondientes. El equipo forense se encargó de fijar la escena, recolectar la evidencia necesaria y, finalmente, dar fe del deceso. El cuerpo de José Guadalupe Antúnez Rivas fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y los trámites posteriores.