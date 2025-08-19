Choque entre vehículo y autobús en Libramiento Salinas de Gortari

Un choque entre un vehículo y un autobús de pasajeros provocó una fuerte movilización la tarde del martes en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.
Elementos de la Policía Estatal Coahuila arribaron al sitio encontrando un automóvil Pontiac Grand Am, modelo 1998, color negro, sin placas de circulación, abandonado.
Testigos indicaron que el conductor del auto se le metió al paso a un autobús Internacional Ayco, modelo 2019, color blanco y con matrícula 62RA3C, conducido por Teófilo Neftalí, de 35 años, con domicilio en Castaños.
Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades.
Los oficiales del Estado se encargaron de tomar conocimiento del accidente y deslindaron las responsabilidades conforme al peritaje.
El Pontiac fue remolcado por una grúa a un corralón, donde permanecerá hasta que su dueño acuda a reclamarlo.