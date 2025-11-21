Accidente de trailer causa corte de electricidad en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un incidente ocurrido durante la madrugada de este viernes dejó sin servicio de telefonía e incluso electricidad a varios vecinos de Monclova, luego de que un trailero derrapara y derribara un poste de Telmex tras engancharse con los cables de telefonía.

El accidente tuvo lugar en el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la calle San Miguel, en el sector El Pueblo, una zona con alto tráfico vehicular desde temprano. El choque se produjo cuando el conductor del tráiler, al no calcular correctamente las dimensiones de su unidad, enganchó los cables de telefonía, lo que provocó que el poste se desprendiera de su base y cayera sobre la vía pública.

El incidente ocasionó un riesgo significativo para los conductores y peatones, quienes fueron alertados por la caída del poste y los cables colgando en la zona. A primera hora de la mañana, trabajadores de Telmex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegaron al lugar para atender la situación. Los técnicos trabajaron varias horas para retirar los restos del poste caído, reconectar los cables dañados y restablecer gradualmente el servicio de telefonía e iluminación en la zona.

Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo para abanderar el área y regular el tráfico, evitando así accidentes adicionales mientras se desarrollaban los trabajos de reparación. Por su parte, el personal de Control de Accidentes acudió al lugar para levantar el reporte correspondiente, pero al llegar, el trailero ya no se encontraba en el sitio, por lo que se desconocen su identidad y paradero.

El vecino Benito Treviño, quien vive en la zona afectada, relató que escuchó un fuerte estruendo durante la madrugada y alcanzó a ver cómo el tráiler pasaba por el lugar justo antes de que ocurriera el incidente. "Fue un tráiler el que pasó y se llevó el poste. Se escuchó muy fuerte cuando tronaron los cables", comentó Treviño.