Detienen a mujer en Monclova por posesión de narcóticos en Colinas de Santiago

MONCLOVA, COAH.- Una mujer fue detenida en la colonia Colinas de Santiago, tras ser sorprendida con un envoltorio de cristal en su poder durante un operativo de prevención y vigilancia realizado por elementos de la Policía Municipal.

A las 09:10 horas de ayer, las autoridades recibieron un reporte anónimo que alertaba sobre la venta de drogas en la zona, específicamente en la calle Teatro Obrero, entre las calles Colegio Monclova y Fundición.

Al llegar al lugar, los oficiales observaron a una mujer que al notar la presencia de la unidad policial, la sospechosa intentó esconder algo en su pantalón y comenzó a caminar rápidamente.

Al interceptarla, la mujer se identificó como Berenice Jazmín Pérez de la Paz, de 23 años, vecina de la colonia Colinas de Santiago. Durante la entrevista, los oficiales le informaron que la detención se debía al reporte de venta de droga en la zona, a lo que la mujer respondió con comentarios intimidantes, amenazando con llamar a sus ´amigos´.

A pesar de su actitud desafiante, los oficiales le pidieron que se calmara y procedieron a realizarle una inspección, descubriendo que escondía un envoltorio plástico en su pantalón, que contenía una sustancia blanca granulada, con las características del cristal.

Ante el hallazgo, Berenice Jazmín Pérez de la Paz fue detenida bajo el cargo de posesión simple de narcóticos, siendo trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública.

Posteriormente, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quien continuará con el proceso correspondiente.