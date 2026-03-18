Incendio consume camioneta en Monclova: sin lesionados

MONCLOVA, COAH.— Una camioneta fue consumida por el fuego la noche de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Santa Mónica, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y un fuerte susto para su propietario.

El siniestro se registró cuando la unidad, una Ford Lobo, se encontraba estacionada y repentinamente comenzó a incendiarse, presuntamente a causa de un cortocircuito en el sistema eléctrico.

El conductor, al percatarse de que las llamas comenzaban a extenderse desde el área del motor, descendió rápidamente y se puso a salvo, evitando resultar lesionado mientras observaba cómo el fuego avanzaba sin control.

Vecinos del sector, alarmados por la densa columna de humo y el intenso resplandor, dieron aviso al sistema de emergencias, lo que generó la pronta movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova.

Los vulcanos trabajaron intensamente durante varios minutos, utilizando equipo especializado para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otros vehículos o inmuebles cercanos.

A pesar de la rápida intervención, el fuego consumió por completo la camioneta, la cual quedó reducida a chatarra, siendo declarada como pérdida total en el lugar.

Elementos de Seguridad Pública acudieron para acordonar el área y facilitar las maniobras de los cuerpos de emergencia, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del incendio.

No se reportaron personas lesionadas, aunque el propietario sufrió una fuerte crisis nerviosa al ver su unidad ser devorada por el fuego.