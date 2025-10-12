Conflicto de pareja provoca destrucción en colonia Del Río

MONCLOVA, COAH. – La mañana de ayer sábado, un acto de violencia y destrucción se registró en la colonia Del Río, cuando una mujer, cegada por la ira, llegó a la casa de su ex pareja con la intención de causar destrozos y provocarlo para pelear.

Los hechos ocurrieron en la calle Nogal número 208, entre las calles Cerezos y Grosellas, donde Juan Rolando Armendáriz Sánchez denunció que su ex pareja, Fabiola López Pérez, arribó a su domicilio y comenzó a dañar su automóvil, un Nissan de color guinda, que estaba estacionado frente a la casa.

Según el relato de Armendáriz, la mujer rompió el vidrio del medallón y el parabrisas de su vehículo, mientras lo provocaba con gritos y amenazas, intentando incitar una pelea.

Al momento de la llegada de la Policía Municipal, Fabiola ya se había retirado del lugar, dejando el coche severamente dañado pero sin que se reportaran altercados físicos.

Los agentes tomaron nota de los daños causados y levantaron el reporte correspondiente. A pesar de los esfuerzos para ubicar a Fabiola, esta no fue localizada en el lugar ni en sus alrededores, por lo que las autoridades orientaron al afectado a formular cargos en contra de su ex ante el Ministerio Público.