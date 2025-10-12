Tráiler derriba postes de CFE en Monclova: caos en colonia Guadalupe

MONCLOVA, COAH. – El operador de un tráiler del backstage de Edén Muñoz dejó caos y destrucción a su paso por la colonia Guadalupe, donde derribó dos postes de la Comisión Federal de Electricidad y dañó por lo menos siete mufas, dejando sin luz a decenas de familias. El caso fue turnado al Ministerio Público Federal debido a los daños que dejó en agravio de la termoeléctrica ya que la unidad no está asegurada.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía de este sábado, cuando el conductor de un Freightliner blanco, modelo 2003, con placas JV-25-102, circulaba por la avenida Ciudad Deportiva y giró hacia la República de El Salvador, una zona restringida para vehículos pesados.

A pesar de las señales, el operador del tráiler, identificado como Felipe Acosta Aguilar, de 62 años y originario de Pénjamo, Guanajuato, ignoró las restricciones y continuó su camino.

Al tomar la curva, el cable de alta tensión se enganchó en la caja del tráiler, desatando el desastre.

El vehículo arrastró dos postes, arrancó cinco mufas y dejó cables peligrosamente colgando en la vía pública, creando una escena caótica y riesgosa.

Los vecinos, asustados por el peligro de un posible incendio, quedaron en total oscuridad mientras el tráiler seguía su camino sin detenerse.

Lo que generó aún más indignación es que, presuntamente, el tráiler está vinculado al backstage del cantante Edén Muñoz, lo que ha disparado especulaciones sobre la identidad del conductor y su relación con el evento que dio la noche del viernes, aunque no se ha confirmado oficialmente.

El accidente, debido a los daños federales causados a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) ya que la unidad de carga no cuenta con seguro.

Las autoridades y elementos de Control de Accidentes acordonaron el área y evitaron que la situación empeorara.

La CFE no tardó en llegar y finalmente reparó los daños, pero los vecinos tuvieron que lidiar con la falta de electricidad durante varias horas.

Afortunadamente, no se registraron heridos, pero el coraje y la indignación continúan entre los habitantes de la colonia, quienes no solo sufrieron la pérdida del servicio eléctrico, sino también la incertidumbre sobre la responsabilidad de quienes circulan por las calles sin respetar las normas y peor aún sin seguro.