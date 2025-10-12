Accidente múltiple genera caos vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una impresionante carambola que involucró al menos diez vehículos ocurrió la tarde de ayer en el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, localizado a la altura del IMSS, el cual dejó cuantiosos daños materiales y un gran susto entre los involucrados.

De acuerdo con testigos, el accidente se originó cerca de las 18:00 horas de este sábado cuando tres vehículos chocaron al descender del puente, en sentido de sur a norte, lo que provocó que los automovilistas que venían detrás intentaran frenar bruscamente, ocasionando así la carambola múltiple.

El impacto en cadena generó un caos vial considerable, por lo que elementos del Departamento de Control se encargaron de establecer los peritajes y ordenar el apoyo de varias grúas para remolcar los vehículos y restablecer el tráfico, ya que el paso del puente tuvo que ser cerrado temporalmente.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque todos los conductores fueron llevados a las oficinas del Departamento de Control de Accidentes para deslindar responsabilidades. Según se informó, las diligencias continuarán hasta el próximo lunes.