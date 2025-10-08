Choque entre auto y camioneta en Monclova sin heridos

MONCLOVA, COAH. — Por no guardar su distancia, el conductor de un auto chocó por alcance contra una camioneta la mañana de ayer sobre la avenida Constitución.

El percance involucró a un Chevrolet Aveo color rojo, conducido por un hombre de 55 años, señalado como el probable responsable, y un Chevrolet Captiva blanco, propiedad de Nancy Marisol Castillo Gómez, de 44 años, quien resultó afectada en el incidente.

De acuerdo con el informe vial, uno de los conductores no guardó su distancia provocando la colisión entre ambas unidades en el concurrido crucero.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales en los vehículos.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Ambas unidades fueron retiradas del lugar tras concluir las diligencias, restableciendo la circulación minutos después.