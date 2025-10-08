¡Cumple 67 años! Policías de San Buena festejan a doña Lulú

SAN BUENAVENTURA, COAH.- En respuesta a una solicitud de apoyo en redes sociales, la Dirección de Seguridad Pública demostró su compromiso con la comunidad al unirse a la celebración del cumpleaños número 67 de María Lourdes, conocida en la colonia 18 de Febrero como "Lulú". Lulú, quien vive sola debido al reciente fallecimiento de su esposo, y pasó varias celebraciones solita ya que no tiene hijos, por lo que hizo un llamado público pidiendo que sus vecinos la acompañaran para festejar este día especial. El mensaje, transmitido por sus vecinos a través de las redes sociales, fue escuchado por el director de Seguridad Pública, Lic. Christian Rolando Venegas Burciaga, quien, con la colaboración de su equipo del departamento de Proximidad Social, decidió hacer realidad el deseo de Lulú. Los oficiales llevaron pastel, refrescos y un obsequio para Lulú, quien será festejada hoy en punto de las 17:00 horas, en su domicilio ubicado en la calle Dalias número 133 de la colonia 18 de Febrero. Así mismo, se hizo la invitación al público en general para acompañar a Lulú en un gesto de solidaridad y humanidad, pidiendo que lleven cualquier cosa para convivir con ella. El acto también fue una muestra clara de cómo la comunidad de San Buenaventura se une, especialmente en momentos de necesidad. El esfuerzo conjunto de los ciudadanos y las autoridades dejó una huella imborrable en esta fecha tan significativa para la vecina, creando un ambiente de amor y apoyo. ¡Felices 67 años, señora Lulú!