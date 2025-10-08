Accidente Vehicular Genera Caos Vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vehicular ocurrido al exterior de un jardín de niños en la colonia Tecnológico movilizó a las autoridades y generó algunos minutos de caos vial.

El incidente se registró en el cruce de los bulevares Julio Verne y Ejército Mexicano, cuando un hombre de la tercera edad, identificado como Roberto Ramos Ramos, de 67 años, perdió el control de su vehículo al intentar dejar a su nieto en el kínder.

De acuerdo con los reportes, Roberto circulaba a bordo de su KIA Rio, modelo 2023 de color gris, cuando al intentar detenerse para dejar a su nieto en el jardín de niños, chocó por alcance con una camioneta Ford Territory, modelo 2024 de color negra, conducida por Miriam Yajaira García Alvarado, de 35 años.

El choque, aunque de baja magnitud, causó daños materiales considerables en ambos vehículos. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, aunque el incidente generó un breve congestionamiento en la zona.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente. Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió debido a una distracción por parte del conductor del KIA, quien no alcanzó a frenar a tiempo.

A pesar de los daños materiales, las partes involucradas llegaron a un acuerdo en el lugar del accidente para la reparación de los vehículos.