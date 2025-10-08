Policía Estatal detiene a individuo intoxicándose en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La tarde de ayer, agentes de la Policía Estatal de Coahuila detuvieron a un sujeto identificado como Abel Joaquín Ruiz Barrón, tras ser sorprendido inhalando sustancias tóxicas en plena calle Miguel Blanco, en la Zona Centro de la ciudad.

Los oficiales realizaban recorridos de vigilancia preventiva cuando observaron al individuo en actitud sospechosa, por lo que decidieron intervenir. Durante la revisión confirmaron que se encontraba intoxicándose con solvente, motivo por el cual fue asegurado de inmediato.

El hombre fue trasladado a las celdas municipales para su valoración y quedó a disposición del juez calificador, quien determinará su situación legal al ordenar su encierro en una celda.