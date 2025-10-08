Detienen a Conductor Ebrio en Monclova por Amenazar a Policías

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Preventiva Municipal detuvieron durante la madrugada de este miércoles a un hombre originario del Estado de México que, bajo los efectos del alcohol, conducía un camión de volteo a exceso de velocidad por la avenida Las Torres y amenazó a los oficiales que intentaron detenerlo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando los oficiales que patrullaban sobre la calle Capitán Pablo González detectaron un camión International blanco que se desplazaba sin precaución entre el bulevar San José y la avenida Las Torres, por lo que le marcaron el alto.

El conductor, identificado como Sergio Correa Castelazo, de 47 años y con domicilio en Ecatepec, Estado de México, detuvo la marcha metros más adelante, pero al ser abordado por los uniformados adoptó una actitud violenta, profiriendo amenazas contra los elementos e intentando agredir a uno de ellos.

Tras ser sometido, Correa Castelazo fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde el médico legista determinó que se encontraba en completo estado de ebriedad, por lo que no era apto para conducir.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público por su participación en la comisión del delito de conducción de vehículo en estado indebido y amenazas, mientras que el camión que tripulaba, un International blanco con placas 78-AT-4W, fue asegurado y enviado al corralón.