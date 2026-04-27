Motociclista Iván resulta lesionado en accidente en Monclova

Monclova, Coah. – La tarde de este lunes, un accidente vial sacudió la tranquilidad del fraccionamiento Carranza, donde un motociclista terminó lesionado luego de que un automovilista invadiera su paso en un cruce, provocando un fuerte impacto.

"El afectado, identificado como Iván, circulaba a bordo de una motocicleta negra sobre la calle Ecuador con dirección al oriente. De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, el joven avanzaba con normalidad cuando, al llegar a una intersección, un vehículo se atravesó repentinamente en su trayectoria.

La unidad señalada como responsable fue un automóvil Ford Ikon rojo, cuyo conductor manifestó que transitaba por la calle Daniel Campos Ontiveros. Según su versión, al incorporarse al cruce no detectó señalamiento de alto, por lo que continuó su marcha sin advertir la cercanía del motociclista.

El impacto fue contundente. La motocicleta quedó prácticamente destrozada, evidenciando la violencia de la colisión. Iván salió proyectado y su casco golpeó contra la carrocería del automóvil, lo que le ocasionó contusiones visibles en el rostro y la frente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para brindarle atención prehospitalaria. Tras la valoración, confirmaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida, aunque sí ameritaban atención médica.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes. Con base en los indicios y testimonios, se estableció que el automovilista no respetó la preferencia de paso.

El incidente dejó daños materiales considerables y reavivó la alerta sobre la necesidad de conducir con precaución en zonas urbanas.