Hombre resulta herido tras choque en Praderas del Sur

MONCLOVA, COAH. – Un repartidor resultó lesionado la tarde de este lunes luego de ser derribado de su motocicleta por la conductora de una pick up, al ignorar una señal gráfica de alto en calles de la colonia Praderas del Sur, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Sidermex con la avenida Napoleón Gómez Sada, donde estuvieron involucrados una motocicleta Italika modelo 2025 en color blanco y una camioneta Nissan tipo pickup, también en color blanco.

Según el peritaje preliminar, el probable responsable fue identificado como Juan Ibarra, con domicilio en la colonia Guadalupe Borja en Frontera, quien circulaba en la motocicleta y se vio implicado en el impacto al ignorar la señal de alto.

Por otro lado, la camioneta Nissan era conducida por Magda Campo, de 42 años de edad, vecina de la colonia Calderón, quien no pudo evitar chocar contra la moto que se cruzó en su camino.

Tras la colisión, el conductor de la moto salió proyectado contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones que requirieron la intervención inmediata de paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria en el lugar, para luego evaluar la necesidad de trasladarlo a un hospital, mientras que agentes de la Policía Municipal se encargaron de señalizar la zona y prevenir otro accidente.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes llevaron a cabo el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades, confirmando que la falta de precaución y la falta de respeto a la señalización vial fueron factores determinantes en el incidente.