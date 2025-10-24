Tráiler sale del camino en la carretera 53; conductor resulta lesionado

Una aparatosa salida de camino protagonizó el operador de un tráiler sobre la carretera federal número 53, a la altura del El Tanquito, generando la movilización de los cuerpos de emergencia durante la mañana de este viernes.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 148, en dirección a Monterrey, justo al salir del entronque conocido como "la Y griega" cuando el conductor del vehículo de carga pesada perdió el control y se salió del camino, quedando varado a un costado de la cinta asfáltica.

El operador fue identificado como Alexis Alejandro Segovia Mendoza, de 22 años de edad, quien resultó con una lesión en una de sus rodillas, producto del impacto.

Automovilistas que presenciaron el percance dieron aviso al número de emergencias 911, solicitando apoyo médico y de las autoridades.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Castaños arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria al joven lesionado, quien afortunadamente no presentó heridas de gravedad que ameritaran traslado a un hospital. Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, también acudieron para abanderar la zona y evitar otro accidente.

La pesada unidad fue revisada por las autoridades antes de ser retirada con apoyo de una grúa, restableciendo el flujo vehicular tras varios minutos de maniobras.