Embiste moto; manda a menor al hospital en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Una menor de edad que se dirigía a la secundaria resultó lesionada luego de que la moto en la que viajaba como acompañante fue impactada por detrás por un Aveo, en hechos ocurridos en la Zona Centro.

El percance vial se registró en la mañana de este viernes en la intersección de la avenida Benito Juárez y la calle Ignacio Zaragoza, a la altura de la Plaza Juárez.

Según el reporte oficial de las autoridades, el accidente sobrevino cuando un automovil Chevrolet Aveo rojo, conducido por Paola Cruz, de 28 años, circulaba de norte a sur sobre la calle Ignacio Zaragoza y presuntamente no tomó las precauciones debidas al incorporarse al cruce.

Detalles del accidente

En ese punto impactó a una motocicleta Vento color negro que se desplazaba de oriente a poniente, la cual era conducida por Mauricio Martínez Nava, de 19 años, quien viajaba acompañado por la estudiante.

A consecuencia del impacto, los tripulantes de la motocicleta cayeron a la cinta asfáltica. Al sitio arribaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a la menor a un hospital para su atención médica.

Acciones de las autoridades

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido, abanderar el área y realizar las diligencias del peritaje vial. La conductora del automovil fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para responder por los presuntos delitos de lesiones y daños, autoridad que se encargará de resolver su situación jurídica.