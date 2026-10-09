Asalta farmacia y huye con 400 pesos

MONCLOVA, COAH.- Con poco más de 400 pesos en efectivo, escapó un sujeto armado con un cuchillo que asaltó una farmacia Similares de la colonia Leandro Valle, la noche del jueves.

El atraco ocurrió cerca de las 20:00 horas en el establecimiento ubicado sobre la avenida Leandro Valle, en el cruce con Francisco Villa, donde el individuo sorprendió a las empleadas y se introdujo detrás del mostrador para apoderarse del dinero de la caja registradora.

Descripción del asalto

De acuerdo con los primeros informes, el asaltante vestía completamente de rojo y llevaba un pasamontañas para ocultar su identidad. Durante el robo, presuntamente forcejeó con una de las trabajadoras para conseguir el efectivo.

Sin embargo, debido a que el corte de caja ya se había realizado, el delincuente solamente encontró poco más de 400 pesos en monedas.

Tras obtener el dinero, salió del negocio y huyó en dirección a la colonia Elsa Hernández, antes de que llegaran las autoridades.

Respuesta policial

Elementos de la Policía Municipal acudieron minutos después para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre las características del responsable. Pese a que realizaron recorridos por calles cercanas, no lograron localizarlo.

Las trabajadoras no presentaron lesiones, mientras que el asaltante consiguió escapar con el dinero.