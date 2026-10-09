Ignora alto y choca contra camioneta

MONCLOVA, COAH.- Por presuntamente ignorar un señalamiento de alto, el conductor de un automóvil Renault provocó un choque contra una camioneta Nissan X-Trail en la colonia Los Pinos, la tarde-noche de este jueves.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas, en el cruce del bulevar Ejército Mexicano y la calle Veracruz, donde el automovilista circulaba hacia el norte y, al llegar a la intersección, presuntamente se incorporó sin respetar el alto.

Detalles del accidente

En ese momento, el Renault se atravesó en la trayectoria de una Nissan X-Trail gris, conducida por una mujer que se desplazaba hacia el oriente por la vía preferencial, quien no logró evitar la colisión.

El impacto dejó daños materiales en ambas unidades, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Responsabilidades y acciones de las autoridades

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento, inspeccionar los vehículos y recabar información para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la presunta responsabilidad recaería en el conductor del Renault por no respetar el señalamiento de alto. Las autoridades realizarían el procedimiento correspondiente para que se respondiera por los daños ocasionados.