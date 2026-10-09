Con plataforma, le arranca polvera a Nissan

MONCLOVA, COAH.- Por no calcular las dimensiones de la plataforma que remolcaba, el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado provocó daños considerables a una Nissan Kicks, en calles de la colonia Tierra y Libertad.

El accidente ocurrió sobre la calle Capitán Pablo González, en el cruce con el bulevar San José, cuando Juan Cordero circulaba al volante de una Silverado negra con una plataforma enganchada.

Detalles del Accidente

Al llegar al cruce, se encontró de frente con una Nissan Kicks blanca, conducida por Dania Segovia, quien transitaba correctamente por su carril.

Sin embargo, al parecer, el conductor de la Silverado no calculó el espacio necesario para pasar y terminó golpeando con la plataforma la polvera del lado izquierdo de la Nissan, pieza que fue arrancada a consecuencia del impacto.

Al observar los daños en su vehículo, Dania solicitó la intervención de las autoridades para que se hicieran cargo del accidente.

Intervención de las Autoridades

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio, realizaron el peritaje correspondiente y trasladaron a los involucrados a la Comandancia Municipal para determinar las responsabilidades.

Por fortuna, el percance no dejó personas lesionadas, aunque sí daños materiales de consideración. Juan Cordero tendría que responder por las afectaciones ocasionadas para resolver su situación ante las autoridades.