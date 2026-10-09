Vuelve a "pegar" asaltante de la Del Río

MONCLOVA, COAH.- El delincuente que presuntamente asaltó una tienda de conveniencia en la colonia Del Río volvió a atacar, ahora en un establecimiento ubicado sobre la calle Dátiles, donde amenazó a los cajeros y se apoderó de dinero en efectivo.

Nuevo asalto en Monclova

El nuevo atraco ocurrió cerca de las 23:40 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía tras recibir el reporte sobre el robo con violencia.

De acuerdo con la información recabada, el sujeto intimidó a los empleados para obligarlos a entregar el efectivo y, posteriormente, huyó antes de que llegaran las autoridades.

Los oficiales desplegaron recorridos por el sector para tratar de ubicarlo, pero no lograron dar con su paradero.

Investigación en curso

Al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del establecimiento, se percataron de que las características del individuo coincidían con las del presunto responsable de un asalto anterior, por lo que se investiga si se trata del mismo delincuente.

Las autoridades continuarían con las indagatorias para identificar y localizar al responsable de ambos atracos.