Deja a nieto en la escuela y lo chocan

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial ocurrido en pleno Centro de Monclova dejó como saldo dos camionetas destrozadas y cuantiosos daños materiales, aunque sin personas lesionadas. La imprudencia al volante y la desobediencia a la luz roja del semáforo fueron las causas del percance que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

El choque se registró en la confluencia de las calles Juárez y De la Fuente, una zona de constante circulación vehicular. De acuerdo con los primeros informes, una camioneta Ford Ranger en color rojo, manejada por Héctor Daniel Tovar Córdova, de 25 años, impactó violentamente contra una Toyota RAV4 gris conducida por José Francisco Galarza, de 68 años.

El conductor de la Toyota comentó a los oficiales que acababa de regresar de dejar a su nieto en el CEUC. Dijo que siempre se levanta temprano para llevarlo con calma y evitar andar a las prisas, pero nunca imaginó ser sorprendido por otro automovilista que ignorara la luz del semáforo.

Al momento del accidente, ambos conductores afirmaron tener la luz verde, pero las dudas quedaron despejadas minutos después. Personal de peritaje tuvo acceso a las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un negocio cercano, donde se observa con claridad cómo el conductor de la Ford intenta ganarle el paso al semáforo y cruza cuando éste ya marcaba el rojo.

Tras el impacto inicial, ambas unidades salieron proyectadas hacia la banqueta y volvieron a golpearse entre sí, lo que agravó los daños en sus estructuras. Testigos del accidente aseguraron que el estruendo se escuchó a varias cuadras y provocó la alarma de peatones y automovilistas.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para valorar a una mujer y a una menor que viajaban como pasajeras en la Ford Ranger. Afortunadamente, no presentaban lesiones de consideración y no fue necesario su traslado a un hospital. El resto de los involucrados también resultó ileso, aunque con evidente crisis nerviosa.

Agentes del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de asegurar el área, recabar evidencias y revisar los daños, además de ordenar el retiro de las unidades involucradas que obstruían la circulación. Con base en los testimonios y el video, se procederá a fincar responsabilidades y a que los involucrados respondan por los daños ocasionados.