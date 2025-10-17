Abren' damas baile a golpes

MONCLOVA, COAH.- Antes de que las bocinas soltaran la primera canción en el baile de la Feria de Monclova, el público ya tenía un espectáculo garantizado: dos mujeres inauguraron la pista a cachetadas y jalones de cabello, todo por un 'Romeo' que apenas alcanzaba los 18 años.

La trifulca estalló cerca de las 23:30 horas, cuando Juan Carlos Espinoza llegó muy quitado de la pena al recinto ferial acompañado de su novia actual, Juanita Lizbeth Gaytán, con la intención de disfrutar el concierto de 'La Maquinaria Norteña'.

Pero la música ni falta hizo: entre los asistentes también estaba Noelia Monserrat Bernal, la ex novia, que al verlo tomado de la mano decidió recuperar lo que consideró 'su lugar'.

Con más pasión que prudencia, Noelia se lanzó directo contra Juanita, convirtiendo la explanada en un cuadrilátero improvisado. Entre manotazos, gritos y reclamos de telenovela, varios pensaron que se trataba de alguna dinámica previa al show.

El joven protagonista del drama intentó separarlas, pero terminó atrapado entre el pleito, sin decidir si proteger su peinado o su reputación.

Algunos testigos aseguran que, por unos minutos, el escándalo compitió parejo con el sonido de las bocinas.

Elementos de la Policía Municipal acabaron con la función antes de que alguien pidiera otra canción. Los tres fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador, probablemente con más curiosidad que coraje al escuchar la historia.

Aunque no alcanzaron a ver el concierto, el trío se retiró con algo mejor: la ovación silenciosa de quienes presenciaron gratis el drama más comentado de la noche.

En Monclova, dicen algunos, el amor dolerá... pero mínimo deja espectáculo.